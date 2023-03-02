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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Adayda uzlaşma olmadığını açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Adayda uzlaşma olmadığını açıkladı
02.03.2023 22:36

OTOMATİK OYNAT

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Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı koalisyonda kriz sürüyor. Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdan yine aday çıkmadı. Masa yayımladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i yola getirememesinin etkileri sürerken İYİ Parti ve CHP olağanüstü toplantı kararı aldı. Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu'nu önerdiği de kulislerde konuşulan bir başka detay. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Akşener'in "Partideki eğilim ne ise, kararımı o yönde bildirim" açıklamasına atıf yaparak ortak adayda uzlaşma olmadığını açıkladı. Akşener kurmaylarıyla saat 22.30 Genel Merkez'de bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek.

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