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İsveç’te FETÖ-PKK iş birliği! Kürdo Baksi ve haşhaşi Bülent Keneş yan yana

İsveç’te FETÖ-PKK iş birliği! Kürdo Baksi ve haşhaşi Bülent Keneş yan yana
22.11.2022 00:34 - Son Güncelleme: 22.11.2022 00:39

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YPG/PKK - FETÖ birlikteliği İsveç'te bir kez daha kayıtlara geçti... Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile Başkan Erdoğan'ın iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş yan yana gelip Türkiye aleyhinde yürütülen kirli propagandada kol kola girdi. Baksi, etkinliğe katılım sağladığı için haşhaşi Keneş'e teşekkür etti. Bununla da yetinmeyen Kürdo Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖ'cü Bülent Keneş'in davet edilmesini teklif etti. Takvim.com.tr, PKK - FETÖ birlikteliğini gözler önüne seren detayları sizler için derledi.

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