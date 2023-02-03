İsveç'in NATO biletini yakan İslam düşmanı Paludan tescilli pedofili çıktı!

Son zamanlarda İslam ve Türkiye düşmanı poltikalar izleyip İsveç'te ve Danimarka'da mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı yakan Rasmus Paludan'ın kirli ve karanlık dosyasını açtık. Sosyal medya platformu Discord üzerinden yayın yapan Paludan'ın İslam düşmanlığını empoze etmenin yanı sıra pedofili bir sapık olduğu da gözler önüne serildi. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen çocuklara kendi uydurduğu cinsel hikayeleri anlatan Paludan, pedofilik eylemlerini "Bizim hedef kitlemiz özellikle genç erkekler. Bu yüzden benimle sohbet edenlerin çok olması garip değil" sözleriyle savundu.