İsveç, Türkiye ile devam eden NATO müzakerelerinin “iyi bir noktada” olduğunu düşünüyor

Türkiye'nin İsveç'ten talep ettiği iadelere değinen Kristersson, "İadelerle ilgili mevzuatımızın olduğu ve buna bağlı kaldığımız malum. Türkiye'den talepler var. Yeni bir şey değil" dedi.

Hem İsveç'in hem de Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütlerini yerine getirdiğini aktaran Kristersson, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda ne zaman onay vereceğinden emin olmadığını fakat er ya da geç NATO üyesi olacaklarına inandığını açıkladı.

Michel ise yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa ve dünya için en ciddi tehdit olduğunu belirterek, Rus işgalinin yıldönümü yaklaşırken, Ukrayna ve AB'nin her zamankinden daha yakın olduğuna inandığını belirtti. Michel, "Ukrayna'ya güçlü askeri, ekonomik ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.