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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 01:09 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 01:09

İşte Hamas'ın rehineleri bırakma anları

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrası Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli 13 esir İsrail'e ulaştı. Hamas'ın rehineleri serbest bırakma anları paylaşıldı.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli 13 esirin Mısır'dan Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Otobüsle Mısır'dan İsrail'e getirilen esirler daha sonra buradan helikopterle Tel Aviv yakınındaki 2 ayrı hastaneye götürülecek.

Burada sağlık kontrollerinden geçirilecek esirlerin daha sonra aile üyeleriyle bir araya gelmeleri bekleniyor.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.

Ardından İsrailli esirler, Kızılhaç görevlilerince Mısırlı yetkililere teslim edilmişti.

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