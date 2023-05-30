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İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çeken sözler!

İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çeken sözler!
30.05.2023 11:58

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Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un çektiği parlatma operasyonu ile Babala TV'ye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunu diyen insan değildir. Bunu CHP'li yaptı diyorlar. Hangi CHP'li yaptı ya? Böyle birini bulsak atarız" demişti. Seçimi büyük bir fark yiyerek kaybeden CHP'de dil de hemen değişti. CHP’li Mahmut Tanal tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Seçimlerin geride kaldığını ve "Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" diyen vatandaşa çıkışan Mahmut Tanal, "Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engelleyen mi var?" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara "CHP'ye oy veren ya da vermeyen olarak" ayırdığı görülen Mahmut Tanal'a tepki yağdı.

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