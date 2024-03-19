CHP belediyeciliği yine şaşırtmadı. CHP’li Muhittin Böcek’in Alanyasporlulara verdiği tesis sözünü kendisine oy vermedikleri için yapmadığı ortaya çıktı. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Böcek’in tesisin tamamlanması ile ilgili söz verdiğini söylerek, “Bana söylediği şuydu; 'Evet söz verdim ama Alanyalılar bana oy vermedi. Onun için yapmadım.' Ben de dedim ki 'Başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Biraz da azarlar tarzda" ifadelerini kullandı.