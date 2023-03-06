İşte Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar'daki TOKİ'nin o projesi! Deprem bölgesinde de aynısı olacak!

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üzerinden 1 ay geçti.

11 ili vuran deprem felaketi sonrası Başkan Erdoğan'ın üzerinde durduğu kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi bir kez daha anlaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek olarak sunduğu projede çalışmalar son sürat devam ediyor.

KİRAZLITEPE VE FERAH MAHALLELERİ DÖNÜŞÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde başlatılan, 180 bin 550 metrekare alana sahip zemin artı 3 kattan oluşan yapılardaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Toplamda 2 bin 18 bağımsız birimin yer aldığı projede 1876 konut, 142 dükkan bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, muhtarlık, cami ve lojmanı yapılıyor. Proje kapsamında çalışmaları tamamlanan 504 konut, 47 dükkan ise hak sahiplerine teslim edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinde zemin artı 3 katlı evlere örnek gösterdiği bu iki mahalledeki kentsel dönüşümün 2023'ün sonunda tamamlanması planlanıyor.

"31 PARSELDEKİ 525 BİN METREKARELİK BİR ALAN DAHA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ"

Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Bayram Kaya yaptığı açıklamada, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde ruhsatsız kaçak yapıların bulunduğunu, en büyük probleminin de imar sorunu olduğunu söyledi.

"ALAN 180 BİN 550 METREKAREDEN OLUŞUYOR"

Üsküdar Belediyesinin, 2016'da bölgenin imar problemini çözdüğünü belirten Kaya şöyle konuştu:

2017'de bölgede saha tespit çalışmalarına başladık. Toplamda 566 bina, 1595 bağımsız birim bulunmaktaydı. Karşımızda da 785 hak sahibi vardı ama bunların kendi içinde mirasçıları, hissedarları, ortakları, 2 binin üzerinde bir muhatabımız söz konusuydu.

Proje toplamda 7 parseli kapsıyor. Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde kentsel dönüşüm yaptığımız bu alan 180 bin 550 metrekareden oluşuyor. Toplamda bu bölgede 2 bin 18 bağımsız birim yer alıyor. 1876'sı konut, 142 ticarethane. Projenin birinci etabını tamamladık, vatandaşlara teslim ettik.

"DEPREM BÖLGESİNDE DE YAPILMASI PLANLANAN YAPILAR BURADA GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ OLACAK"

Kentsel dönüşümün vatandaşlar tarafından kabul görmesi nedeniyle Ferah ve Kirazlıtepe'de eklenenlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce mahallelerinin katılmasıyla 31 parselde 525 bin metrekarelik bir alanın daha kentsel dönüşüme girdiğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni alanda 5 binin üzerinde bağımsız birim inşa edeceğiz. 85 bin metrekarelik bir alanda inşa faaliyetlerine başladık. Burada 50 blokta 1153 bağımsız birim üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği deprem bölgesinde de yapılması planlanan yapılar zemin artı 3 normal kat, burada gördüğümüz gibi olacak. Bu yerinde dönüşüm modelidir. Bu dönüşüm projesi bir gönül belediyeciliğinin sonucudur. Biz önce vatandaşın gönlüne, sonra evine girdik ve yapıları tahliye edip, yıktık. Bu dönüşüm sürecini sağladık.

"BAZI KİŞİLER KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANDI"

Kentsel dönüşüm kapsamında Bosna Bulvarı üzerinde bir rezerv alanı oluşturduklarını anlatan Kaya, bu kapsamda 173 bağımsız birim ürettiklerini ve vatandaşların kentsel dönüşüm bitene kadar burada ağırladıklarını ifade etti.

Kaya, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşümün daha önce tamamlanabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

Bazı kişiler kentsel dönüşümü siyasi malzeme olarak kullandı. Biz burada 'Kentsel dönüşüm projelerini durdurmalıyız, durduracağız' diyen bir zihniyete karşı mücadele gösterdik. Eğer vatandaşlarımızla anlaşmış olsaydı bugün binaları bitmişti. Attığımız her adım, yaptığımız her iş dava konusu oldu. Ama yılmadık, yıkılmadık, süreci devam ettirdik ve vatandaşlarımızı uzlaştık. 2023'ün sonunda Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerimizdeki yapıları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

BAKANLIK, TOKİ VE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI ORTAK YÜRÜTÜYOR

Ayrıca kentsel dönüşüm projesinin Üsküdar Belediyesi, İBB, TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başladığını anımsatan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu alanda gördüğünüz uygulamaların finansal kaynağını Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ inşaat süreçlerinin yapımını sağlıyor. Üsküdar Belediyesi olarak biz vatandaşlarla görüşme, uzlaşma, sahadaki yapılan tahliye ve yıkım süreçlerini, sahanın yapımı hazır hale gelmesi ve ruhsat süreçlerini uyguladık, yapıyoruz.

İBB YİNE YOL YAPMADI!

İBB ise bu bölgenin altyapı ve yol çalışmalarını gerçekleştirecekti. Ancak gerçekleştirmediler. Yaptığımız görüşmeler sonucunda uygulamayı yapmayacaklarını ifade ettiler. Buna istinaden de TOKİ altyapı ve yolları yapıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 2014'te göreve gelmesiyle başlayan süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.Protokol kapsamında sahadaki vatandaşlarla görüşme, anlaşma, hak sahipliği tespiti, uzlaşması, binaların yıkımı ve ruhsat süreçleri Üsküdar Belediyesi, sahada yapılacak uygulamalar TOKİ, yapılacak uygulamaların finansal kaynağı bakanlık, alt yapı ve yollar ise İBB tarafından yapılacaktı.Protokol kapsamında sahadaki vatandaşlarla görüşme, anlaşma, hak sahipliği tespiti, uzlaşması, binaların yıkımı ve ruhsat süreçleri Üsküdar Belediyesi, sahada yapılacak uygulamalar TOKİ, yapılacak uygulamaların finansal kaynağı bakanlık, alt yapı ve yollar ise İBB tarafından yapılacaktı. İBB yükümlülüklerini yapmayınca alt yapı ve yolları da TOKİ yaptı. CHP'li belediye meclis üyeleri kentsel dönüşümle ilgili dava açarak süreci tıkamak istedi.

YATAY MİMARİ İLE MAHALLE DOKUSU KORUNDU

2018'de başlayan 180 bin 550 metrekarelik alanda başlayan inşaat çalışmaları sonrasında 504'ü konut, 47'si ticari alan olmak üzere 551 bağımsız bölümün teslimi yapıldı.Kalan yerlerin teslimi ise 2023 sonuna kadar yapılacak. Bölgede toplamda bin 876'sı konut 142'si ticaret 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, bilgi evi, muhtarlık yapılacak. Binalar, giriş+3 kat şeklinde yapıldı.Radye temel üzerine inşa edilen daireler 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edildi. Yatay mimarîyle yapılan binaların çevreyle uyumlu estetik bir görünümün olması amaçlandı. Bölgenin kentsel dönüşümünde mahalle dokusu korundu.

İLK ETAP TESLİM EDİLDİ

Bayram Kaya, "2017'de saha tespit çalışması, hak sahipliği çalışması yaptık. Ocak 2018'de burası riskli alan ilan edildi. Vatandaşlarımızla yaptığımız anlaşmalarla binaları yıktık ve uygulamaya başladık.Burada toplamda 2 bin 18 bağımsız birim üretilecek. Bin 876'sı konut 142'si ticaret 24 derslikli okul, aile sağlığı merkezi, bilgi evi, muhtarlık yapılacak. 504 konut, 47 ticaret alanı olmak üzere toplam 551 bağımsız bulunan ilk etabın teslimini gerçekleştirdik. İkinci ve üçüncü etabımız ise 2023'ün sonuna kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZ ÇOK BEĞENDİ"

Kaya, "Bu alanların vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi sonrasında Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu alana ilave olarak 525 bin metrekare alanı daha dönüşüm projemize dahil ettik. Bu alanın tamamında bin 211 bina 5 bin 31 bağımsız birim bulunuyor.Bu alanın dönüşümünü sağladığımızda 5 bin bağımsız birim üreteceğiz. Bizim gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerinin tamamı gönüllülük esasına dayanıyor. Bunlar gönül belediyeciliğinin birer örneğidir. Önce vatandaşın gönlüne, sonra da evine girdik.Zaman zaman siyasi malzeme yapılmaya çalışıldı. Burayı durduracaklarını söylediler. Buna karşın başkanımız vaktinin yüzde 80'ini buna harcadığını söyleyerek çalışmalarını sürdürdü. Bosna Bulvarı üzerinde rezerv konut alanı ürettik.Bu alanda 5 blokta 173 konut ürettik. Kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımızı yeni binalarını teslim edene kadar burada misafir ediyoruz. Dairesini teslim edince başka vatandaşlarımızı buraya yerleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.