İstanbul’da yılbaşı öncesi Taksim Meydanı ve bazı yollar trafiği kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında güvenlik tedbirleri aldı. Alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ulaşımın aksamaması için alternatif yollar belirlendi. İstanbul'da yılbaşı tedbirleri, Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden anlık takip ediliyor. 39 ilçemizde güvenlik tedbirleri aldıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz" dedi.