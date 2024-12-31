SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da yılbaşı öncesi Taksim Meydanı ve bazı yollar trafiği kapatıldı
Haberler Güncel Videoları

İstanbul'da yılbaşı öncesi Taksim Meydanı ve bazı yollar trafiği kapatıldı

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 19:09

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında güvenlik tedbirleri aldı. Alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ulaşımın aksamaması için alternatif yollar belirlendi. İstanbul'da yılbaşı tedbirleri, Taksim'deki Mobil Komuta Merkezi'nden anlık takip ediliyor. 39 ilçemizde güvenlik tedbirleri aldıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "10 bin 458 ekiple, 55 bin 325 personelimizi 24 saate yayacak şekilde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan yılın son gününde Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi
31.12.2024Salı
Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'e yılbaşı tebriği
31.12.2024Salı
Kırgızistan'dan FETÖ kararı: FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı Maarif Vakfına devredildi
31.12.2024Salı
Yılının ilk gününde Gazze için İstanbul'da geniş katılımlı yürüyüş düzenlenecek
31.12.2024Salı
Rize’de yol çöktü 4 köye ulaşım kapandı
31.12.2024Salı
Bunlar da Var
Melis Sezen dans videosu! Oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı! 01:01
Melis Sezen’den oryantal şov!
31.12.2024Salı
Beykoz’da bir sürücü öfkelendiği araca ardı ardına çarptı! O anlar kamerada 01:54
Beykoz'da bir sürücü öfkelendiği araca ardı ardına çarptı! O anlar kamerada
30.12.2024Pazartesi
Antalya’da eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın ağır yaralandı 03:40
Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın ağır yaralandı
31.12.2024Salı
Mahmut Tuncer ’in kızı Gizem Tuncer’den ’’Mutlu yıllar’’ videosu! 00:11
Mahmut Tuncer 'in kızı Gizem Tuncer'den ''İyi seneler'' videosu!
31.12.2024Salı
CANLI YAYIN