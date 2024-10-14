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İstanbul'da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı
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İstanbul'da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 14:52

İstanbul'da bir türlü çözülemeyen raylı sistemlerdeki çalışmayan asansör, yürüyen merdiven ve sık sık yaşanan teknik arıza sorunları, vatandaşların mağduriyetini her geçen gün artırıyor. Metro İstanbul'un internet sitesinde her gün güncellenerek duraklardaki yürüyen merdiven, asansör ve yürüyen bant arızaları yayınlanıyor. Sitede bugün, 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bandın arızalı olduğu belirtildi. Vatandaşlar asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik olarak bozulduğunu ifade ederken bazı metro duraklarında ise birkaç yürüyen merdiven ve asansörün çalışmamasından ziyade komple bir giriş-çıkışın kapatıldığı belirlendi.

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