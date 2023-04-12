RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi
12.04.2023 18:56

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Küçükçekmece'de bazı yollar göle dönerken Basın Ekspres yolunda ise trafik yüzde 85’lere çıkarak adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Aşırı yağış nedeniyle bazı kanalizasyon kapakları patladı. Bir araç patlayan kanalizasyona düştü. Öte yandan, Basın Ekspres yolunda ise trafik adeta durma noktasına geldi. İBB’nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.

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