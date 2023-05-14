İstanbul'da muhafazakar gençlere alçak provokasyon!

Türkiye, bugün cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek oldukça kritik bir seçim için sandık başına gidecek. Muhalefet temsilcileri tarafından son dönemde nefret objesi haline getirilen muhafazakar vatandaşlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Atatürk Havalimanı-Yenikapı Metrosu'nda çekilen görüntülerde bir kişi, giyim kuşamları nedeniyle hedef aldığı gençlere, "Seni istemiyorum, Türkiye’den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaret etti. Bununla da yetinmeyen zanlı, gençlerden birisine yumrukla saldırınca gördüğü karşılıkla yere serildi. Saldırıya uğrayanların da Türk olduğu belirtilirken o anlar, diğer vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.