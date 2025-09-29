PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 1 kişi yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Asya kolu olarak bilinen Horasan grubuyla bağlantılı bir hücre üyesi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir hücre üyesi takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 26 Eylül'de Bayrampaşa ilçesinde bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ'ın Asya kolu olarak bilinen Horasan grubuyla (ISKP) bağlantılı olduğu ifade edilen H.K. adlı hücre üyesi yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.


Sorguda örgüt bağlantısı deşifre edilen, çatışma bölgeleri ve örgütün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) ile irtibatlı olduğuna dair bilgilere ulaşılan H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.K.'nın Türkiye'deki bağlantıları çok yönlü olarak araştırılıyor. Tutuklanan H.K.'nın irtibat halinde olduğu DEAŞ-H, Afganistan'dan İran'a uzanan ve Kafkasya ile Orta Asya'nın bazı kısımlarını da içine alan "kadim Horasan diyarı"nda faaliyet gösteriyor.

