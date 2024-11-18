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İstanbul ve Kars’ta PKK yandaşlarına operasyon: Bölücü terör örgütü lehine korsan gösteri yapan 10 şüpheli yakalandı
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İstanbul ve Kars’ta PKK yandaşlarına operasyon: Bölücü terör örgütü lehine korsan gösteri yapan 10 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 11:55

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına yol kapatıp ateş yakan ve örgüt yanlısı korsan gösteriye katılan 10 şüpheli İstanbul ve Kars’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütünün gençlik yapılanmasının talimatı çeşitli tarihlerde yasadışı eylem yapan ve korsan gösteri yaparak yol kapatan bazı şüphelileri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün operasyon için harekete geçen polis, İstanbul ve Kars’ta eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 10 örgüt yandaşı özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldığı adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

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