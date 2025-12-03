İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 13 gözaltı
İstanbul’da çok sayıda iş yerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, aralarında 5'i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Esenyurt, Bahçelievler ve Beşiktaş'taki iş yerlerine yönelik eylemlerle ilgili çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI
Farklı eylemler gerçekleştiren ve bazı iş yerlerine yeni eylem hazırlığında olan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
İSTANBUL, BURSA VE SAKARYA'DA OPERASYON
Takip sonrası üç ilde operasyon düzenlendi; aralarında 5'i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.