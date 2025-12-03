PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 13 gözaltı

İstanbul’da çok sayıda iş yerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, aralarında 5'i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Esenyurt, Bahçelievler ve Beşiktaş'taki iş yerlerine yönelik eylemlerle ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Farklı eylemler gerçekleştiren ve bazı iş yerlerine yeni eylem hazırlığında olan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

İSTANBUL, BURSA VE SAKARYA'DA OPERASYON

Takip sonrası üç ilde operasyon düzenlendi; aralarında 5'i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

