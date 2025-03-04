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İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında 24 şüpheli yakalandı
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İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında 24 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 10:44

İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin saptandığı soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi.

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