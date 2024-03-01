İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.