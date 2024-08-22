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İstanbul Kağıthane'deki maskeli suikastta yeni detaylar! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Kağıthane'deki maskeli suikastta yeni detaylar! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024, 12:51   |   Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 12:51

İstanbul Kağıthane'de park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik kanlı bir suikast gerçekleştirildi. Suikast ile ilişkisi bulunan üç şüphelinin, olaydan yalnızca 2.5 saat sonra yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'nin hızlı iletişimi ve etkili koordinasyonu sayesinde şüpheliler Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Romanya'da polisler tarafından araçlarına bindirilme anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte, suikastı gerçekleştirdikten sonra yurtdışına kaçan üç şüphelinin görüntüleri...

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