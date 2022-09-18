İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak araç operasyonu düzenledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdikleri araçların şase numaralarını, trafikten çekilmiş kullanılmaz haldeki araçların şase numaralarıyla değiştirerek satan 8 kişilik suç örgütü üyelerini düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Operasyonlarda; 18 adet şase numarası değiştirilmiş araç, 1 adet şase numaratörü, 17 adet Türkiye Cumhuriyeti ruhsatı, 35 adet yabancı ülkelere ait araç ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 8 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.