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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak araç operasyonu düzenledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak araç operasyonu düzenledi
18.09.2022 11:00

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdikleri araçların şase numaralarını, trafikten çekilmiş kullanılmaz haldeki araçların şase numaralarıyla değiştirerek satan 8 kişilik suç örgütü üyelerini düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Operasyonlarda; 18 adet şase numarası değiştirilmiş araç, 1 adet şase numaratörü, 17 adet Türkiye Cumhuriyeti ruhsatı, 35 adet yabancı ülkelere ait araç ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 8 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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