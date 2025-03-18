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İstanbul Havalimanı’ndaki hırsızlık kamerada!
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İstanbul Havalimanı’ndaki hırsızlık kamerada!

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 22:41

İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcunun check-in alanında çantasını kaybettiği şeklinde ihbarda bulunması üzerine harekete geçti. Şikayetçi yolcuyu güvenlik kameralarında tespit eden ekipler, çantanın başka bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Şüpheliyi kameralardan takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi havalimanından ayrılmadan önce yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık anı ve şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

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