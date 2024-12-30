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İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı
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İstanbul Havalimanı’nda şüpheli valiz alarmı

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 08:42

İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde bulunan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanı araç girişine kapatıldı. Olay, saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı ana nizamiye girişinde meydana geldi. Giriş kapısının biraz ilerisinde sahipsiz bir valiz bulundu. Olay nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ana girişi araç girişine kapattı. Şüpheli valiz nedeniyle bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Sahipsiz valiz fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafetler çıktı. Şüpheli valiz nedeniyle 20 dakika havalimanına giriş kapatıldı.

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