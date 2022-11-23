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''İstanbul depremini tetikler mi'' sorusunun cevabı ilk 48 saatte gizli

''İstanbul depremini tetikler mi'' sorusunun cevabı ilk 48 saatte gizli
23.11.2022 16:22

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Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, Düzce depreminin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğinin ilk 48 saatte anlaşılabileceğini söyledi. Serkan İçelli Düzce depremiyle ilgili yaptığı değerlendirmede bu depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğinin ilk 48 saat içerisinde yapılacak gözlemlerle anlaşılabileceğini ifade edip, “Bugün bir deprem yaşadık, bu deprem saat 04.08’ de Düzce ilinde 10.6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem 6 büyüklüğünde meydana geldi. Bu deprem birçok ilde hissedildi. İnsanların aklına ‘ Marmara’da gerçekleşecek olan büyük deprem etkilendi mi?’ Sorusu geldi. Bu tetikleme mekanizmasının çalışması için yaklaşık 48 saat gözlemlememiz gerekiyor, bölgedeki lokasyonu takip etmemiz gerekiyor. Gözlemlerden sonra kesin bir cevap verebiliriz. Şuan sansasyonel haberler dolanabilir, bunlara kulak asamayınız. Benim kişisel görüşüm Marmara ve Kumburgaz havzaları kendi başlarına deprem üretebilecek potansiyeldeler. Havzalarda ortama 5.8 ve 6.2 enerji potansiyeli var ve bu bölgeler herhangi bir tetiklemeye ihtiyaç duymayacaklardır. Bu depremin haritasını 19 Ağustos tarihinde gösterdik. Hangi kırıkta hangi yırtılmanın olacağını, depremin büyüklüğüne kadar verdik” dedi.

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