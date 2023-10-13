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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023, 13:36 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 13:48

İsrailli Daniel Levy savaş çığırtkanlığı yapan BBC'ye tepki gösterdi: İsrail yalan söylüyor

İşgalci İsrail'e açık destek veren batı basını bu kez İsrailli bir isim tarafından tepki gördü. Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, İsrail'in kendini savunduğu belirttiğini söyleyen BBC sunucusuna tepki gösterdi. Levy, "Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Yalanların yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz" dedi.

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