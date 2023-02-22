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İsrail'in Nablus'ta düzenlediği baskınlarda bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Nablus'ta düzenlediği baskınlarda bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
22.02.2023 23:03

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus şehrine düzenlediği baskınlarda can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aralarında 72 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Baskınlarda 7'sinin durumu ağır 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki gerginliği tırmandıran bu olaydan İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu bildirildi.

Yetkililer, İsrail askerlerinin iş saatinde Nablus şehrine baskın düzenlediğini ve öğrenciler okullarındayken bir evin etrafını sararak ateş açtığını söylemişti.

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