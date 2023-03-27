RAMAZAN İMSAKİYE
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İsrail'de yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü, iç savaş uyarısı verildi!

İsrail'de yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü, iç savaş uyarısı verildi!
27.03.2023 14:26

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İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin ardından ülke genelinde tansiyon giderek yükseldi. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü. Çatışmaların yaşandığı ve sokakların savaş alanına döndüğü protestolarda polis kontrolü kaybetti. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu hükümetine yargı reformu sürecinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. İç savaş uyarılarının yapıldığı gösterlerin büyümesiyle köşeye sıkışan Netanyahu, koalisyon ortaklarına düzenlemeyi askıya alacağını bildirdi. Ancak kararı kabul etmeyen aşırı sağcı ortaklar, koalisyonun dağıtma tehdidinde bulundu. Öte yandan, hükümetin destekçilerinden de "karşıt gösteri" çağrıları geliyor.

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