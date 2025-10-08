PODCAST
İsrail ordusu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 09:15
İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.
CANLI YAYIN