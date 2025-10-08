PODCAST CANLI YAYIN
İsrail ordusu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

