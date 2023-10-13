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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023, 21:57 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 22:24

İsrail kara birlikleri, Gazze’ye baskın düzenledi!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bölgeyi temizlemek ve esir tutulan İsraillileri bulmak amacıyla kara birliklerinin Gazze Şeridi’ne baskınlar düzenlediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde birçok noktaya baskın düzenlendiğini açıkladı. IDF tarafından yapılan açıklamada, bölgeyi temizlemek ve esir tutulan İsraillileri bulmak amacıyla bugün Gazze'de piyade ve tank birliklerinin katılımıyla yerel baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğgeneral Daniel Hagari baskınlar hakkında, "Bu faaliyetler Gazze'yi çevreleyen bölgeyi teröristlerden temizleme çabamızın tamamlayıcı bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Baskınlarda esirlerin yerlerini tespit etmeye yardımcı çeşitli bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.

IDF tarafından yapılan açıklamada ayrıca, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) bugün Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarına devam ettiği kaydedildi.

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