İsrail ile Hamas arasında esir takası başladı: Hamas ilk 7 esiri serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan ilk esir takasında Gazze Şeridi'nde tutulan 7 esir serbest bırakıldı. İsrail hapishanelerinde tutuklu bin 966 Filistinli mahkumun tamamının ise otobüslere bindirildiği açıklandı.

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında ilk esir takası yapıldı. İsrail ordusunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) Hamas'ın 7 esiri serbest bıraktığı bilgisini aldıklarını açıklamasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi de, Alon Ohel, Matan Angrest, Gali Berman, Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor ve Omri Miran'ın İsrail sınırına girdiklerini bildirdi.

Filistinli bin 966 mahkum otobüslere bindirildi

İsrailli bir yetkili, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak bin 966 mahkumun otobüslere bindirildiğini aktardı. Mahkumlardan 250'sinin Batı Şeria, Kudüs ve diğer ülkelere gönderileceği, kalan bin 716 mahkumun ise Gazze Şehri'ndeki Nasır Hastanesi'ne bırakılması bekleniyor.

Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde tüm esirlerin serbest bırakılmasının yerel saatle sabah 10.00'da tamamlanacağını bildirdi.

