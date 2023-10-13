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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023, 22:16 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 22:16

İsrail hastaneyi vuracak!

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının 7. gününde, İsrail ordusu "hastaneyi boşaltın, vuracağız" açıklamasında bulundu. Sınır Tanımayan Doktorlar: Yüzlerca hasta şu an tahliye ediliyor.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının 7. gününde, İsrail ordusu "hastaneyi boşaltın, vuracağız" açıklamasında bulundu. İsrail'in 'hastane' açıklamasının ardından Sınır Tanımayan Doktorlar, tahliye kararına rağmen personelinin hastaları tedavi etmeye devam ettiğini belirtti. Sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin devam eden kan dökme ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları" kınadı. Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca, "Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

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