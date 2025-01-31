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İsrail – Hamas rehine takasında 4. tur yarın!
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İsrail – Hamas rehine takasında 4. tur yarın!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 13:54

Hamas ile İsrail arasında yarın dördüncü rehine takasının yapılması bekleniyor. El-Kassam Tugayları yarın, Ofer Calderon, Keith Schmonsel Segal ve Yarden Bebas isimli rehinelerin serbest bırakılmasına karar verdiklerini duyurdu. Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın ise beklenenden daha önce bugün açılacağı duyuruldu. İsrail’in yıllardır suçsuz oldukları halde cezaevlerinde mahkum ettiği Filistinliler serbest bırakıldıktan sonra cezaevi görevlilerin Filistinlilere tehdit notları verdiği ortaya çıktı.

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