Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 19:05

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin acı haberi Kayseri'de yaşayan annesine ulaştırıldı.



Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin de 52 yaşındaki Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi.

Kayserili Tuğgeneral'in acı haberi Kayseri'de yaşayan annesine verilirken, annesinin yaşadığı apartmana da Türk bayrağı asıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak, "Isparta'da düşen askeri helikopterde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı kazada şehadet mertebesine erişen Kayseri/Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı Hava Pilot Tuğgeneral İsa Baydilli ve tüm şehitlerimizin aileleri ile milletimize sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.