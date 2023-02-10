İspanyol ekip 106 saat sonra 2 çocuğu 108 saat sonra çocukların annelerini enkazdan sağ çıkardı

İspanyol ekip depremden 106 saat sonra ilk olarak 6 yaşındaki Elif'i ardından kardeşi 2 yaşındaki Muhsin Salih'i ve 108 saat sonrada anneleri Leyla Yılmaz'ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Enkazdan sağ çıkan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

"İspanyol kurtarıcı: Türk halkının çok güçlü olduğunu gördük"

İspanyol ekipten Dorelio Sozo, "Bu görev bize şunu gösterdi zaman geçse de insanlara ulaşabiliyoruz. Bu bize gösterdi ki güçlü olan Türk halkıdır. Enkazdan çıkardığımız Elif kendi ismini yazıp verdi bize, enkaz altında konuşabiliyordu. Türk halkının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Biz çok mutlu olduk" dedi.

"Elif'in ilk isteği abla saçımı atkuyruğu bağlar mısın"

106 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 6 yaşındaki Elif Yılmaz'ın ilk isteği saçının atkuyruğu olarak bağlanması oldu. Yaşanan o anları anlatan Aktivist Aynur Karabulut, "Elif'e sarıldım. Çocukların sağlık durumu iyi bilinçleri açıktı. Elif kızımız görür görmez abla saçımı atkuyruğu bağlar mısın diyecek kadar iyiydi. Daha sonra ilaç vermiştiler şeker gibi kendilerini iyi hissetsinler diye. Çok beğenmiş tadını. Dedi ben bunu eve 10 koli götürebilir miyim. O kadar acıkmıştı. Bir de Elif'in söylediği bana üzerinde çizgi film kahramanı olan çanta alır mısın abla. Böyle bir konuşma yaşandı ikimiz arasında" diye konuştu.

"Vali Bilgin: Çok şükür çocukları ve anneyi kurtardık"

Yılmaz ailesinin enkazdan kurtarılma çalışmalarını takip eden, Nurdağı'nda görevli Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Nurdağı'nda kalan 43 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün mutlu olduk. 2 çocuğumuz ve annelerini enkazdan saatler sonra sağ kurtardık. Onlar canlı çıkardık, bütün yorgunluğumuzu unuttuk. Bugün Nurdağı'nda enkazdan 8 kişiyi toplamda sağ çıkardık. Umutlandık, çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Öte yandan İspanya Savunma Bakanlığı Nurdağı'nda ki görüntüleri "Pes etmek yok" mesajıyla paylaştı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türk ve uluslararası ekiplerle ortak çalışan İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME), Yılmaz ailesini enkaz altından sağ kurtardı. İspanyol ekipler, bu sabah halka moral vermesi için paylaştıkları görselle birlikte Türkçe "Arama ve kurtarma ekibimizin hayatta kalanları aramak için gece boyunca çalışmaya devam ettiği Nurdağı'ndan günaydın. Dayan Türkiye" mesajını paylaşmıştı. İspanya Savunma Bakanlığı kurtarma görüntüsünü "UME'den askerler bir erkek ve bir kız çocuğunu sağ kurtardı ve çocukların annelerini kurtarmak için çalışmaya devam ediyor. Pes etmek yok" mesajıyla paylaştı.