İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi

Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' başlığıyla kaleme aldığı yazıda Kabine toplantısının 13 Aralık'ta yapıldığını iddia ederek "Erdoğan'ın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" algısını yaydı. Ancak kasıtlı ve sistematik bir şekilde yanlış bilgilerle temellendirilen kirli algı Saymaz'ın elinde patladı. Çünkü Kabine toplantısı İmamoğlyu davasından iki gün önce (12 Aralık) yapılmış, Erdoğan devam eden süreçte Türkmenistan'a gitmişti. Algısı elinde patlayınca yarım ağızla özür dileyen İsmail Saymaz, bu kez de Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya'da olduğunu iddia etti. Oysa ki Başkan Erdoğan 16 Aralık'ta İstanbul'da idi.