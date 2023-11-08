PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 17:52 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:17

İSKENDERUN PATLAMASI SON DAKİKA: İskenderun'da Organize Sanayi'de PATLAMA ANI KAMERADA! Yürek parçalayan video!

Hatay İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde patlama meydana geldi. Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte kan donduran patlama anı videosu...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükselirken, 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi. 9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi.

Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Patlama anı görüntüleri ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü!
08.11.2023Çarşamba
Antalya Korkuteli'de 4,5 büyüklüğünde deprem
08.11.2023Çarşamba
Sosyal medyada işi abartan Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi
08.11.2023Çarşamba
BURDUR SON DAKİKA: Antalya Korkuteli depremi Burdur'da da hissedildi! İlk görüntüler!
08.11.2023Çarşamba
Antalya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem!
08.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
İSKENDERUN PATLAMASI SON DAKİKA: İskenderun’da Organize Sanayi’de PATLAMA ANI KAMERADA! Yürek parçalayan video! 00:36
İskenderun'da korkunç patlama! Görüntüler kan dondurdu
08.11.2023Çarşamba
Gönül Dağı 113. bölüm 2.fragmanı yayınlandı 00:49
Gönül Dağı 113. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
08.11.2023Çarşamba
Emeklinin beklentisi yüzde 50! Emekli maaş zammı enflasyon farkı 4 aylık ne kadar oldu? 2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 02:45
2024 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
08.11.2023Çarşamba
Hatay’da demir çelik fabrikasında korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var! Patlama anı ortaya çıktı 00:32
Hatay'daki feci patlamanın görüntüsü ortaya çıktı!
08.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA