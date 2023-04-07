RAMAZAN İMSAKİYE
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İşgalci İsrail abluka altındaki Gazze’ye hava saldırı düzenledi

İşgalci İsrail abluka altındaki Gazze’ye hava saldırı düzenledi
07.04.2023 08:53

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İşgalci İsrail devletinin eli kanlı ordusu, abluka altındaki Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu. Savaş uçakları peş peşe havalandı, yerleşim yerlerinde bulunan birçok nokta vuruldu. Gazze'den hava saldırılarına roketlerle yanıt verildi. İsrail medyasında da 'sığınaklara kaçın' yayınları yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin etkileri sürerken İsrail ordusu Lübnan'a da saldırı başlattı. Öte yanda, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında copla müdahale etti. Takvim.com.tr bölgeden gelen sıcak görüntüleri sizler için derledi.

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