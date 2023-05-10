İŞÇİ TAMAM SIRA ASGARİ ÜCRETLİ, MEMUR VE EMEKLİDE! 700 bin işçiye yüzde 45 zam! SSK ve Bağ-Kur'luya kademeli artış

700 binden fazla kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi maratonu tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyecanla beklenen zam oranlarını duyurdu. Başkan Erdoğan, refah payı dahil ücretlere ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılırken, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğinin müjdesini verdi.

Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile 6 arasında prim uygulaması bu sözleşmeyle başlatılacak. Gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Sosyal yardım ödemesi, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz" diye konuştu. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına kadar çalışmaların devamını getireceklerini belirten Erdoğan, "Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var" ifadesini kullandı.

İŞTE ZAMMIN DETAYLARI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın verdiği bilgiye göre, 2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin taban ücretleri brüt 15 bin liraya yükseltildi. Birinci 6 ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam+enflasyon farkı, 3 ve 4'üncü 6 aylar için yüzde 10+enflasyon farkı olacak. En düşük brüt ücret yüzde 45 zam ile brüt 21 bin 750 liraya yükselecek. Düşük ücrette yüzde 107 seviyesinde bir artış yaşanmış olacak.

ZAM FARKI ÖDENECEK

Bugün imzalanan 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakların belirlendiği toplu iş sözleşmesi; kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i için 1 Ocak'tan, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Bu nedenle kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ilişkin fark ödemesi gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET SİNYALİ

Kamu işçilerinin artışının ardından gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara da çevrildi. Asgari ücret konusunda dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı.

Bilgin, asgari ücretle ilgili "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi Ocak ayında yaptık. Temmuz'da da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" dedi.

Asgari ücretteki artışta enflasyon verisi önem taşırken, bir refah payı da eklenecek. İlk 6 aylık yüzde 21.12'lik enflasyon tahmini yansıtılırsa, net asgari ücret 10 bin 303 liraya yükselecek. Net asgari ücret artış refah payıyla birlikte yüzde 25'e yükseltilirse 10 bin 633 liraya, yüzde 30'a çıkarılırsa 11 bin 58 liraya, yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484 liraya ulaşacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA KADEMELİ ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli ek zam da söz konusu olacak. Bu zam, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı olarak uygulanacak. Artışın seyyanen olması beklenirken, oransal bir zam da mümkün.

Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki aylık TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Gündeme gelen formüllere göre emeklilerin Temmuz zammı refah payıyla birlikte yüzde 25'e, 30'a ya da 35'e yükseltilebilecek.

6 MİLYON KİŞİ İÇİN TEMMUZ VE AĞUSTOS HEYECANI

İşçilerle yapılan toplu iş sözleşmesi, memurlar ve memur emeklileri için ayrı bir önem taşıyor. Temmuz'da zam alacak 3.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi için Ağustos'ta da 2024-2025 yılı kazanımlarının belirleneceği bir toplu sözleşme süreci yürütülecek.

Memurlara Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bir refah payı da eklenecek. İlk 4 aylık TÜFE'ye göre zam oranı yüzde 13.08'e ulaşırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre ise artış yüzde 18.88 olarak gerçekleşecek.

Refah payı için farklı formüller var. Temmuz artışının refah payıyla birlikte yüzde 25'e tamamlanması ilk formül olurken, Ocak'taki gibi yüzde 30'a da tamamlanması mümkün olacak.

Yine Ocak'taki gibi yaklaşık 15 puan refah payı verilerek zam oranının yüzde 35'e yükseltilmesi de söz konusu olabilecek. Hatta zam yüzde 40'a tamamlanması da mümkün. 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarsa 14 bin 810, yüzde 30 olursa 15 bin 402, yüzde 35 artış yapılırsa 15 bin 994, zam yüzde 40'ı bulursa da 16 bin 587 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 7 bin 901 liradan zam oranı yüzde 25 olursa 9 bin 877, yüzde 30'a çıkarsa 10 bin 272, yüzde 35'e yükselirse 10 bin 667, yüzde 40'a ulaşırsa da 11 bin 62 lirayı bulacak.

MEMUR-SEN'DEN TEMMUZ'U BEKLEMEDEN SEYYANEN ZAM TALEBİ

Memur-Sen Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü değerlendirildi.

Memur-Sen, memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibarıyla açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve temmuz beklenmeden seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Memur-Sen'in her şartta ve koşulda kamu görevlilerinin mağduriyet, beklenti, endişe ve kayıplarını tazmin ve tanzim etme hususunda sorumluluk üstlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Toplu sözleşme düzeninde ve döneminde gerekli paradigmal değişimin şart olduğunu önemle vurguluyoruz. Sendikal mücadelemizin kazanımı olan enflasyon farkının, geleceğe yönelik oluşabilecek kayıpların sigortası olduğunu belirtiyor, geçmiş kayıpların telafisi için enflasyon tazminatının tercih değil şart olduğunu her süreçte fiili ve fikri düzlemde gündeme getiriyoruz. Bu noktada, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Memurlarımız müsterih olsun. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesi, 1 Mayıs'ta ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir."

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Memurlar ile işçiler arasında makas yılbaşı itibarıyla açılmış, kurumlarda çalışma barışı bozulmuş, bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmekte olup, mevcut durumunun sürdürülemez olduğu bilinmelidir. Memur-Sen olarak çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır."