İranlı muhalif Masoud Nazari İstanbul’da öldürüldü

İran rejimi karşıtı söylemleriyle tanınan muhalif Masoud Nazari, İstanbul Arnavutköy’de evine giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Nazari’nin 10 yıl önce İran’dan kaçtığı öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmekte olan İran uyruklu Masoud Nazari, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Nazari, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İran'dan Kaçmış, Eleştirileriyle Tanınıyordu

Masoud Nazari'nin İran rejimine ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle bilinen bir dini figür olduğu öğrenildi. Nazari'nin 10 yıl önce ülkesinden kaçarak Türkiye'ye yerleştiği, bir süredir Arnavutköy'de ikamet ettiği belirtildi.

Cinayet İran Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

Nazari'nin ölümü, İran basınında da geniş yer buldu. Saldırının siyasi yönü olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul polisi, saldırganların kimliklerini belirlemek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

