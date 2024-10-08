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İran'dan Başkan Erdoğan'a zamanlaması manidar Tahran daveti!
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İran'dan Başkan Erdoğan'a zamanlaması manidar Tahran daveti!

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 16:28 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 16:28

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzadei zamanlaması manidar bir iade-i ziyaret açıklamasında bulundu. Habibullahzadei, ocak ayında Reisi'nin yaptığı ziyarete karşılık Başkan Erdoğan'ın Tahran'a gelmesini beklediklerini söyledi. Büyükelçi, İran'ın İsrail' yaptığı füzeli misillemeyle ilgili "Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu İran tarafının "tek taraflı aklıselim bitmiştir" açıklamasını "Önümüzdeki dönem bakımından çok ciddiyetle ele alınması gereken bir mesaj" olarak niteledi.


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