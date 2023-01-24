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İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası yandaşları isyanda! Artık CHP'nin AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zor

İmamoğlu ile Kaftancıoğlu kavgası yandaşları isyanda! Artık CHP'nin AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesi çok zor
24.01.2023 01:17

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda partisinden buyruk hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Aptal, şizofren" demiş, ikili arasındaki gerilim bir hayli konuşulmuştu. Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamayla, İmamoğlu ile arasındaki gerilimi daha da alevlendirerek, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyip "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu ifadeler partiyi karıştırdı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlar sonrasında CHP'nin toplanıp AK Parti'yi İstanbul'da yenebilmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.

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