Haberler Güncel Videoları İmamoğlu ekibi Bay Kemal'e nefes aldırmıyor: Bu kez "kırsal"dan vurdular! Gökhan Günaydın'dan salvolar

İmamoğlu ekibi Bay Kemal'e nefes aldırmıyor: Bu kez "kırsal"dan vurdular! Gökhan Günaydın'dan salvolar

İmamoğlu ekibi Bay Kemal'e nefes aldırmıyor: Bu kez "kırsal"dan vurdular! Gökhan Günaydın'dan salvolar
11.06.2023 15:29

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:49
Son dakika! Erzurum'da...
Güncel 04:03
İkitelli'deki yangın 18....
Güncel 00:40
Yanan iş hanında çökme anı...
Güncel 03:31
Depremzede Çocuklar için...
Güncel 02:02
Bakan Güler, patlamanın olduğu...
Güncel 00:12
Başkan Erdoğan, UEFA Başkanı...
Güncel 00:36
CHP'li Zeydan Karalar'ın...
Güncel 00:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a...
Güncel 04:37
MKE roket fabrikasında...
Güncel 05:32
2023 Temmuz asgari ücret ne...
Güncel 00:32
Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü TV'de...
Güncel 00:57
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde aldığı hezimetin sorumluluğunu kendisinden başka her türlü etkene ve kişiye yıkmaya çalışıyor. Katıldığı bir TV programında, kentlerde yaşayanların demokrasiden yana tavır takındığını, kırsalda yaşayanların aksine yönde davrandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" diyerek kendince ilginç bir siyasi analizde bulunmuştu. Açıklamalara parti içinden de tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, "Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok." diyerek eleştiride bulundu. MYK değişikliğiyle partide değişimin sağlanamayacağı belirten Günaydın, İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA