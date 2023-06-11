CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde aldığı hezimetin sorumluluğunu kendisinden başka her türlü etkene ve kişiye yıkmaya çalışıyor. Katıldığı bir TV programında, kentlerde yaşayanların demokrasiden yana tavır takındığını, kırsalda yaşayanların aksine yönde davrandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" diyerek kendince ilginç bir siyasi analizde bulunmuştu. Açıklamalara parti içinden de tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, "Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok." diyerek eleştiride bulundu. MYK değişikliğiyle partide değişimin sağlanamayacağı belirten Günaydın, İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak biliniyor.