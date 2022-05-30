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İmamoğlu devlet erkanının katıldığı programa neden korsan dedi?

İmamoğlu devlet erkanının katıldığı programa neden korsan dedi?
30.05.2022 16:54

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İstanbul’un fethinin 569. Yılı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimi dün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlar törene akın etti. Resmi rakamlara göre etkinliğe 560 bin kişi katıldı. Peki CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne yaptı dersiniz? Bir ülkenin cumhurbaşkanının ve devlet erkanının katıldığı organizasyona korsan dedi. Peki İmamoğlu’nun bu skandal çıkışı, ortaya attıkları "Katarlılara satılıyor, imara açılacak" iddiaları boşa çıktığı için mi yoksa Cumhurbaşkanı adayı olsa bile Erdoğan’ın karşısında şansı olmadığını fark ettiği için mi?

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