SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023, 12:47 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023, 12:47

İlk konut için destek sinyali! İlk konut için destek sinyali! Tügem Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber'de anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün İstanbul’da finans temsilcileriyle buluştu. Yılmaz, orta vadeli programın eylül ayının ilk yarısında paylaşılacağını, öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapılacağını söyledi. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirti.. Peki İlk konut alımı desteği ev ve kira fiyatlarını nasıl etkiler? Piyasalar nasıl etkilenir? Tügem Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
MSB paylaştı! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
12.08.2023Cumartesi
AK Parti’de yerel seçim çalışmaları başladı! 4 aşamalı plan belli oldu
12.08.2023Cumartesi
Milli havacılık motorları A Haber’de
11.08.2023Cuma
Eski CHP’li Kemal Anadol’dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman: "Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
11.08.2023Cuma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında açıkladı: İstanbul ve Ankara arası 80 dakika olacak
11.08.2023Cuma
Bunlar da Var
Zaniolo’nun abisi geliyor! Erden Timur Fred’in intikamını aldı! Galatasaray oldukça ısrarcı! 00:18
Erden Timur Fred'in intikamını aldı
12.08.2023Cumartesi
71 yaşındaki İbrahim Tatlıses’ten evlilik itirafı! Durdu durdu bombayı patlattı! “Tek yaşamayı sevmiyorum” 7 çocuk babası İbo... 04:33
İbo'dan evlilik itirafı!
12.08.2023Cumartesi
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! 01:32
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
12.08.2023Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster’e görme engelli yarışmacı Ali Bey damga vurdu 40:20
Milyoner'e görme engelli yarışmacı Ali Bey damga vurdu
12.08.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA