Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün İstanbul’da finans temsilcileriyle buluştu. Yılmaz, orta vadeli programın eylül ayının ilk yarısında paylaşılacağını, öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapılacağını söyledi. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirti.. Peki İlk konut alımı desteği ev ve kira fiyatlarını nasıl etkiler? Piyasalar nasıl etkilenir? Tügem Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.