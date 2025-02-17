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Iğdır’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı
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Iğdır’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 16:39

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır’da sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü’nü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapan şahısların tespitine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Farklı adreslerde yapılan operasyonların ilkinde 4 şahıs, ikincisinde ise 3 şahıs olmak üzere toplamda 7 şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçundan ifadeleri alındı. Alınan ifadelerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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