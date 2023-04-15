RAMAZAN İMSAKİYE
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İFM'de Berat Albayrak imzası!

İFM'de Berat Albayrak imzası!
15.04.2023 01:08 - Son Güncelleme: 15.04.2023 01:27

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Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına sayılı bir zaman kaldı. Megakentin değerine değer katan sembol projede Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önemli bir payı bulunuyor. Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" demişti. Öte yandan bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak, milli enerji hamleleriyle bugünkü doğal gaz keşiflerinde öncü rol oynamıştı.

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