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İdlib’te saatler sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

İdlib’te saatler sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
07.02.2023 23:40

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Suriye'de de yıkıma neden olurken, sivil savunma ekipleri arama-kurtarma operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İdlib'in kuzeybatısındaki Harem’de depremde yıkılan evlerinin enkazında mahsur kalan 2 küçük kardeş, saatler sonra yıkılan evden sağ olarak kurtarıldı. Kardeşine sarılmış halde kurtarılmayı bekleyen küçük kızın kurtarma görevlisine "Amca kurtar beni, ne istersen yaparım, istersen hizmetçin bile olurum” dediği duyuldu. Enkazdan çıkarılan küçük çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

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