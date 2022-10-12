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İçişleri Göç İdaresi Başkanlığından FOX TV'nin "yabancıların adres beyanı" iddiasına yanıt

İçişleri Göç İdaresi Başkanlığından FOX TV'nin "yabancıların adres beyanı" iddiasına yanıt
12.10.2022 00:44 - Son Güncelleme: 12.10.2022 00:54

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ABD fondaşı FOX TV'nin 'yabancıların adres beyanı' iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada "Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir. Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" denildi.

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ABD beslemesi FOX TV'nin ana haberinde ekrana gelen görüntülerde Irmak, CHP'li Onursal Adıgüzel'in hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirilen 'yabancıları' Meclis gündemine taşımasıyla ilgili Bakan Soylu'ya mikrofon uzatmıştı.

Bu tuzak soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Irmak'ın çenesini okşayarak "Canım benim" şeklinde dikkate bile almadan es geçmişti.

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