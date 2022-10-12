İçişleri Göç İdaresi Başkanlığından FOX TV'nin "yabancıların adres beyanı" iddiasına yanıt

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ABD fondaşı FOX TV'nin 'yabancıların adres beyanı' iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada "Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir. Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" denildi.