İçişleri Bakanlığı duyurdu! Pasaportta yeni dönem…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, Türkiye'nin Şubat ayından itibaren pasaport üretimine başladığını belirterek, pasaporta dair milyonları yakından ilgilendiren yeni karar hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.