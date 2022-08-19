Haberler Güncel Videoları İçişleri Bakanlığı duyurdu! Pasaportta yeni dönem…

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Pasaportta yeni dönem…

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Pasaportta yeni dönem…
19.08.2022 01:37 - Son Güncelleme: 19.08.2022 01:42

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:02
Aydın'da orman yangını
Güncel 00:45
CHP'li Yıldırım Kaya'dan...
Güncel 14:49
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 01:41
Ukrayna ile altyapı anlaşması!
Güncel 00:20
Bu da CHP'li İzmir Büyükşehir...
Güncel 02:15
Muhalefette ‘’seçim gecesi’’...
Güncel 00:44
Vatandaştan CHP’li Mahmut...
Güncel 02:05
Savunma Sanayii...
Güncel 00:54
Kılıçdaroğlu'nun yalanı zincir...
Güncel 00:56
ODA TV’nin A Haber’i hedef...
Güncel 01:15
Başkan Erdoğan’dan kur...
Güncel 42:29
AK Parti 21 yaşında!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, Türkiye'nin Şubat ayından itibaren pasaport üretimine başladığını belirterek, pasaporta dair milyonları yakından ilgilendiren yeni karar hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA