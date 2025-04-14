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İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi"

Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:11:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir’de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.

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