İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da STK temsilcileriyle buluştu

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 15:36

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, STK temsilcileriyle buluştu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cuma namazını Merkez Camii'nde kıldıktan sonra esnafla bir araya geldi. Daha sonra Ağrı Valiliğine geçen Yerlikaya, şeref defterini imzaladı.

Bakan Yerlikaya, valilikte düzenlenen program kapsamında Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.