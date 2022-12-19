İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'İmamoğlu' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu'nun, İmamoğlu'nun mahkeme süreci, verilen hapis cezası ve 2023 seçimlerine doğru Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tartışmalarına değindi. . Bakan Soylu, İmamoğlu'nun hakaret davasına ilişkin "İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan da sonra bir süreç daha var. Orada benim görevden alma hakkım yok anca görevinden düşürebilirim kanun çerçevesinde yetkilerim var ve bunları kullanırım." ifadelerini kullandı..